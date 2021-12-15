В аэропорту Пулково пресекли контрабанду золота и бриллиантов на 6,3 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможни в аэропорту Пулково изъяли золотые украшения с бриллиантами на сумму более 6 млн рублей при попытке их незаконного ввоза в Россию из Италии. По факту попытки контрабанды драгоценностей в крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в пресс-службе Пулковской таможни.

"Таможенная экспертиза установила, что ювелирные изделия новые, выполнены из драгоценного металла (золотого сплава 750-й пробы), содержат вставки из драгоценных камней (бриллиантов). Рыночная стоимость украшений составляет 6,27 млн рублей. По факту незаконного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС Пулковской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе таможни, изделия из драгоценных металлов в России включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. При перемещении изделий личного пользования из драгметаллов граждане обязаны их декларировать, а также уплачивать предусмотренные законами налоги и пошлины.