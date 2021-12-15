Жительница Ставрополья получила тюремный срок за покушение на совершение теракта

ПЯТИГОРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Суд признал виновной жительницу Ставропольского края в покушении на совершение террористического акта на территории Чеченской Республики. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные следственными органами СК РФ по Чеченской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении несовершеннолетней жительницы города Зеленокумска 2004 года рождения. Она признана виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Покушение на незаконное приобретение и ношение взрывного устройства"), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Покушение на совершение террористического акта в составе организованной группы")", - говорится в сообщении. Отмечается, что ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в воспитательной колонии.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2020 года 16-летняя жительница Зеленокумска, поддерживающая радикальные взгляды, через социальную сеть вступила в организованную преступную группу, которую создал житель Чеченской Республики, проживавший за границей. Целью организованной группы было совершение террористических актов для дестабилизации деятельности органов власти.

"В конце октября 2020 года обвиняемая сообщила организатору преступной группы о своем желании совершить теракт путем самоподрыва. После этого организатор преступной группы совместно с обвиняемой в ходе общения через мессенджер разработали план, определив дату, время и место теракта. Перевозка самодельного взрывного устройства и закладка его в тайник была поручена третьему соучастнику преступления. Согласно разработанному плану, обвиняемой следовало прибыть в указанное время в Грозный, где будет находиться тайник с готовым к применению самодельным взрывным устройством, которое она должна будет привести в действие в многолюдном месте", - сказано в пресс-релизе.

По данным ведомства, 7 ноября 2020 года обвиняемая прибыла из Кисловодска в Грозный и направилась к месту тайника со взрывным устройством. После чего пошла с ним в кафе, где было запланировано проведение теракта. При входе в кафе ее остановил сотрудник правоохранительных органов, который потребовал от нее предъявить документы, в ответ девушка нажала на кнопку взрывного устройства. Однако взрыва не произошло, так как в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ по Чеченской Республике, самодельное взрывное устройство было заменено на муляж.

"По оценке экспертов, изъятое из тайника сотрудниками УФСБ России самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного типа до подмены на муляж состояло из многочисленных поражающих элементов. В настоящее время в производстве следственного управления находится уголовное дело в отношении организатора данного преступления, экстрадированного из иностранного государства, и его соучастника, проживавшего в Чеченской Республике", - говорится в сообщении.