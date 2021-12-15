Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Татарстане

КАЗАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. ДТП с грузовиком и легковым автомобилем произошло в Актанышском районе Татарстана на 1132-м километре трассы М-7 "Волга". По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

"На 1132-м километре трассы М-7 "Волга" в Актанышском районе Татарстана легковой автомобиль Chevrolet совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. По предварительным данным, погибли четыре человека", - сообщили в МВД Татарстана.

На месте ДТП работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.