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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Татарстане

На месте ДТП работают экстренные службы

КАЗАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. ДТП с грузовиком и легковым автомобилем произошло в Актанышском районе Татарстана на 1132-м километре трассы М-7 "Волга". По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

"На 1132-м километре трассы М-7 "Волга" в Актанышском районе Татарстана легковой автомобиль Chevrolet совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. По предварительным данным, погибли четыре человека", - сообщили в МВД Татарстана.

На месте ДТП работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

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