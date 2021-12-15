Три человека погибли в ДТП на трассе в Пензенской области

ПЕНЗА, 15 декабря. /ТАСС/. Автомобили Volvo и "Лада Калина" столкнулись в среду на трассе М-5 "Урал" в Пензенской области. В результате ДТП погибли три человека, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по региону.

ДТП произошло в 16:20 мск на 483-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" в Спасском районе.

"Произошло столкновение автомобиля Volvo с полуприцепом и автомобиля "Лада Калина". В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля "Лада Калина" - мужчина 1966 года рождения и мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных травм скончались на месте", - отмечается в сообщении.

Сотрудники управления ГИБДД проводят проверку по факту автомобильной аварии.