Мужчина и женщина упали на рельсы на станции "Новокузнецкая" в метро Москвы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Двое пассажиров упали на рельсы на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, оба живы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел вечером 15 декабря на станции метро "Новокузнецкая". Двое пассажиров - мужчина и женщина упали на рельсы. Оба живы, их оперативно подняли на платформу", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что состояние упавших уточняется. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.