В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 1 млрд рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с оборотом более миллиарда рублей, задержаны двое. Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денег за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%. "Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности - 65 млн рублей", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2. ст. 172 УК РФ), злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. В настоящее время по подозрению в данном преступлении задержаны два человека, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "При участии Росгвардии проведено 19 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Изъяты печати, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - добавила представитель ведомства.