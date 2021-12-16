В ДТП под Воронежем погибли два человека

ВОРОНЕЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Новоусманском районе Воронежской области. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП водитель автомобиля Kia Sportage и его пассажир, 44-летний житель Липецкой области, от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Также двое пассажиров кроссовера, 46 и 38-летние жители Липецкой области, получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - сообщила она.

По данным пресс-службы полиции, ДТП произошло утром в четверг в селе Орлово Новоусманского района под Воронежем. По предварительным данным, 51-летний житель Липецкой области на автомобиле Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Камаз" под управлением 51-летнего местного жителя. "В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.