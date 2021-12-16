Движение на ЦКАД затруднено после ДТП с машиной скорой помощи

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на ЦКАД в Подмосковье в результате столкновения трех легковых автомобилей и машины скорой помощи. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 16:00 на 289-м км ЦКАД, движение в сторону трассы М-9, произошло попутное столкновение четырех транспортных средств - три легковых машины и машина скорой помощи. В результате ДТП пострадавших нет, на данном участке дороги имеются затруднения в движении", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии уточняются.