В Саратове возбудили дело против подростка, сообщившего о нападении на школу

ТАСС, 16 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в отправке на электронную почту ложного сообщения о готовящемся вооруженном нападении на школу в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Следственными органами СК РФ в отношении 14-летнего юноши возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложные сообщения о готовящихся действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти"). Личность юноши, распространившего данную информацию, была установлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, с вечера 12 октября 2021 года до 16:00 13 октября 14-летний юноша, находясь по месту своего проживания в квартире дома в Октябрьском районе Саратова, направил на электронный почтовый ящик отдела образования администрации Октябрьского района заведомо ложную информацию о намерении совершить вооруженное нападение на школу, в которой он обучается.

Следователи проверят условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также качество воспитательной работы в школе, где он обучается, и полноту и своевременность контроля со стороны органов профилактики. Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для закрепления доказательств, отметили в СК.