Срок ареста напавшим на отца с ребенком в Новых Ватутинках продлили до 5 февраля 2022 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Суд продлил срок содержания под стражей четырем мужчинам, напавшим на отца с ребенком в Новых Ватутинках, до 5 февраля 2022 года, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры Москвы суд продлил четырем обвиняемым в покушении на убийство в Новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным СК, вечером 4 ноября несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Кроме того, жизни и здоровью ребенка действиями нападавших была создана угроза. В прокуратуре Москвы сообщили, что мальчику четыре года. По словам его отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. Причиной нападения мог послужить словесный конфликт. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать его на более тяжкую статью. Всем четверым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пунктам "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего"). Вину обвиняемые признают только в хулиганстве.

Щербинский районный суд 7 ноября арестовал до 5 января 2022 года четырех обвиняемых в нападении, в том числе несовершеннолетнего. По версии следствия, именно он ударил ребенка по щеке.