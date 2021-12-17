Лобовое столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло под Томском

ТОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля Hyundai допустил выезд на полосу встречного движения на трассе Р-255 под Томском перед столкновением с микроавтобусом, в результате которого пострадали шесть человек. Водительского удостоверения у управлявшего иномаркой молодого человека не было, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

На автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" в районе деревни Кандинки Томского района в четверг столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль Hyundai Solaris.

"Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь со стороны города Томска, допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автобусом Ford под управлением водителя 1972 года рождения, который двигался из города Новосибирска в город Томск по расписанию. Установлено, что в автобусе находился водитель и пять пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель легкового автомобиля водительского удостоверения не имеет. Возбуждено дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.24 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего") и 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").

Также сообщается, что в больницу были доставлены после аварии пять пострадавших, один из них отпущен домой после оказания медпомощи.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, работники ведомства начали проверку по факту происшествия.