Мужчину арестовали на девять суток за прогулку по тоннелю в метро Москвы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал на 9 суток мужчину, который гулял по тоннелю от станции метро "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В отношении 38-летнего жителя столицы составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 11.15.1. КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности") и назначено судом наказание в виде административного ареста на срок 9 суток", - сказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что мужчина на платформе станции "Площадь Революции" дождался полной остановки электропоезда, после чего спустился на пути и проследовал в тоннель синей ветки. Сотрудники полиции обнаружили его и вывели из тоннеля.