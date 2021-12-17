Во Владимирской области изъяли более 700 кг наркотиков

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали во Владимирской области двоих наркокурьеров, изъято более 700 кг наркотиков и три тонны прекурсоров. Об этом сообщил в пятницу глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Во Владимирской области сотрудниками полиции пресечена деятельность группировки, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 700 кг наркотических средств и почти три тонны прекурсоров", - процитировали министра в пресс-центре ведомства.

В МВД отметили, что в частном доме в Александровском районе Владимирской области оперативники обнаружили подпольную лабораторию, в которой злоумышленники синтезировали наркотики катиноновой группы. "По предварительной оценке, там могло производиться до 100 кг запрещенных веществ в месяц. Изъяты реактор, лабораторное оборудование, 2,7 тонны прекурсоров, 63 кг мефедрона и свыше 700 кг наркотического средства в ранней стадии готовности. На месте происшествия задержаны двое так называемых варщиков, приехавших в регион из Кабардино-Балкарской Республики", - уточнили в ведомстве.