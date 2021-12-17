В Чувашии погиб один человек в ДТП с участием автобуса и легковушки

ТАСС, 17 декабря. Пассажирский автобус и легковой автомобиль в пятницу столкнулись в Чувашии, в результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили различные травмы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"58-летний житель Мариинского Посада, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте ДТП. За медицинской помощью обратились водитель [автобуса] и трое пассажиров", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, авария произошла около 11:50 мск на 21-м км дороги Волга - Марпосад в Мариинско-Посадском районе Чувашии. Столкнулись автомобиль Volkswagen Sharan и автобус ПАЗ, следовавший по маршрут №222 Новочебоксарск - Мариинский Посад.

В салоне рейсового автобуса в момент столкновения находились около 20 человек. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.