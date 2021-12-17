Прокуратура на Кубани проверит школу, где ученица ударила ножом сверстника

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры в Краснодарском крае проводят проверку после инцидента в школе в Ейске, где ученица ударила сувенирным ножом сверстника. В результате будет дана оценка организации учебного процесса в школе, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в пятницу.

В пятницу в соцсетях региона появилась информация о том, что восьмиклассница из города Ейска ударила ножом одноклассника. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщали, что материал зарегистрирован.

"Со слов несовершеннолетней, изъятый сувенирный нож-бабочка последняя приобрела летом 2021 года в одном из магазинов, расположенных на территории г. Ейска, который хранила по месту жительства и скрытно пронесла его в школу. По данному факту прокуратурой края организована проверка, в ходе которой будет дана оценка организации учебного процесса в учреждении", - говорится в сообщении прокуратуры края.

Уточняется, что на профилактических учетах она не состоит, воспитывается в неполной семье, инцидент произошел в учебном кабинете школы. По данным ведомства, потерпевшему была причина колото-резаная рана, по предварительной информации судебно-медицинского эксперта, порез не причинил вреда его здоровью. Следственным отделом СУ СК России по Краснодарскому краю также организовано проведение процессуальной проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза.