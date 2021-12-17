Суд США отклонил ходатайство Бутиной об отмене вынесенного ранее приговора

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд американского округа Колумбия отклонил ходатайство депутата Госдумы Марии Бутиной, освобожденной в 2019 году из американской тюрьмы, об отмене вынесенного ранее приговора. Об этом говорится в постановлении судьи Тани Чаткэн, которое в пятницу было опубликовано в электронной базе суда.

Она напомнила, что "8 сентября 2020 года Бутина подала ходатайство <...> об отмене, изменении приговора"." В рамках этого ходатайства она просит отменить обвинительный приговор, назначенную меру наказания и постановление о депортации", - пояснила судья.

Как отметила Чаткэн, "Бутина согласилась и присоединилась к ходатайству правительства о депортации, что существенно подрывает ее заявление о том, что суд ошибся при вынесении [данного] постановления". "Бутина отбыла свой срок и свободно проживет на родине, в России", - добавила она, указав, что это лишает ее права на выдвинутые в ходатайстве просьбы. Чаткэн также указала, что в этом играет большую роль и тот факт, что Бутина иностранка.

По ее версии, представленные россиянкой документы "не являются надлежащими средствами для отмены ее обвинительного приговора и меры наказания". "По этим причинам ходатайство ответчика об отмене решения отклоняется", - заключила судья.

15 июля 2018 года Бутину задержали в Вашингтоне и предъявили обвинение по двум пунктам. По версии следствия, Бутина вела на территории США деятельность в пользу иностранного государства, не имея статуса иностранного агента, который должен быть зарегистрирован министерством юстиции. По совокупности предъявленных обвинений ей грозило до 15 лет лишения свободы. 26 апреля 2019 года ее приговорили к 1,5 года заключения. В своем последнем слове она заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Бутина подчеркнула, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента, и принесла извинения за действия, которые были расценены в США как нарушение законодательства. Председательствовавшая на процессе Чаткэн признала, что Бутина не действовала в США как сотрудник разведки. Судья удовлетворила ходатайство обвинения о депортации россиянки на родину после отбытия срока заключения. 8 мая 2019 года Федеральное бюро тюрем, подчиняющееся министерству юстиции, сообщило, что Бутина выйдет на свободу 5 ноября. Затем срок тюремного заключения был сокращен до 25 октября 2019 года. На следующий день она вернулась на родину.