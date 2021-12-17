ДТП с грузовиком произошло в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло на трассе в Свердловской области, в результате двое человек погибли, еще один пострадал. Об этом сообщили в пятницу в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.

"В 12:20 (10:20 мск) на 20-м км автодороги Серов - Североуральск - Ивдель произошло столкновение двух транспортных средств: Fiat-lbea и грузового автомобиля Scania. В результате ДТП 71-летняя женщина, пассажир заднего сиденья легкового автомобиля, от полученных травм погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель этого же автомобиля погиб в медицинском учреждении. Пассажир, сидящий на переднем сиденье легковушки, с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Краснотурьинскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 51-летний водитель, управляя легковым автомобилем Fiat с прицепом, двигался в направлении от города Серова в сторону Краснотурьинска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Scania под управлением 41-летнего мужчины.

Установлено, что за рулем легкового автомобиля был житель Карпинска, он возвращался из Серова с семьей - 71-летней супругой и 48-летним сыном. Пассажир заднего сиденья пристегнута не была. Водитель грузовика пояснил, что двигался со стороны Карпинска в сторону Серова, вез строительный материал.