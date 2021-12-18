В Башкирии полностью ограничили движение по федеральной дороге из-за ДТП с грузовиками

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе Самара - Уфа - Челябинск полностью перекрыто после ДТП с четырьмя грузовиками на участке дороги в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии.

"18 декабря в Иглинском районе зарегистрировано ДТП с участием четырех грузовых автомобилей. Авария произошла в восьмом часу утра на 1 536-м км автодороги Самара - Уфа - Челябинск. По предварительным данным, столкнулись Skania, Man, Mercedes-Benz и автовоз Skania. Из-за ДТП движение на федеральной трассе полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

Для легковых автомобилей организовали объезд через села Урман - Улу-Теляк. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы, отметили в пресс-службе ведомства.