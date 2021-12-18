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Прокуроры на Урале проверяют сообщения о водителе, который выгнал из автобуса пенсионерку

Пожилая женщина долго поднималась по ступенькам, за что водитель выволок ее из транспорта
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по сообщениям СМИ о том, что водитель автобуса выволок из транспорта пенсионерку, которая долго поднималась по ступенькам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

"По сообщению СМИ, водитель автобуса маршрута № 012 выволок из автобуса престарелую женщину, которая поднималась по ступенькам автобуса. Согласно публикации, водителя разозлило то, что пенсионерка длительное время поднималась по ступенькам. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что будут опрошены сотрудники транспортной организации, обслуживающей данный маршрут. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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