Автобус въехал во двор дома в Саратове после отказа тормозов

ТАСС, 18 декабря. Междугородний автобус, по предварительным данным, после отказа тормозов столкнулся с автомобилями и въехал во двор дома в Саратове, сообщается в Telegram-канале администрации города. По уточненным данным пресс-службы ГИБДД по Саратову, пострадали семь человек.

"По предварительным данным, в 13:23 напротив дома 180б по улице Новоузенской водитель, управляя автобусом Hager, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде заграждения (забор), совершил столкновение еще с семью припаркованными машинами, пострадали семь человек из автобуса", - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД по Саратову.

Среди пострадавших водитель автобуса и шесть пассажиров, они доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщается в Telegram-канале мэрии Саратова, глава города Михаил Исаев поручил выехать на место происшествия начальнику управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Андрею Пономареву, а также представителям районной администрации для координации действий и оказания содействия.