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В ДТП с тремя машинами в Кузбассе погибли два человека

По предварительным данным, водитель Renault выехал на полосу встречного движения

ТАСС, 18 декабря. Столкновение трех автомобилей произошло на трассе "Сибирь" в Кемеровской области, погибли два человека. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла вечером на 299-м км автодороги Р-255 "Сибирь", столкнулись автомобили Renault Fluence, МАН и Chery Tiggo.

"В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир Renault", - сообщили в главке полиции.

Предварительно установлено, что водитель Renault, двигаясь в сторону Красноярска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком МАН. После этого в автомобили врезался Chery Tiggo, который следовал за Renault.

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