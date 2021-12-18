ГИБДД Москвы мониторит соцсети пропагандирующих нарушение ПДД блогеров

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции ежедневно анализируют контент блогеров, пропагандирующих нарушение правил дорожного движения, и дают правовую оценку по каждому случаю нарушения. Об этом в субботу сообщил начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков в интервью телеканалу "Россия-24".

"В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в средствах массовой информации. Мы являемся активными пользователями соцсетей, и в том числе подписчиками так называемых блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем", - сказал он.

"За прошедший период в отношении 150 лиц, которые размещали контент с нарушениями правил дорожного движения, нами было принято более 600 мер административного воздействия", - отметил Быков.