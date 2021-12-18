Таксисты в Москве совершили более 400 тыс. нарушений ПДД с начала года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Столичные таксисты совершили более 400 тыс. нарушений ПДД с начала года. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков.

"В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 400 тыс. нарушений [ПДД], допущенных водителями такси. И выявляются факты, когда водители такси следующую смену пытаются подработать еще где-то, в том числе за рулем городского транспорта", - сказал он в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

Кроме того, Госавтоинспекция внимательно следит за курьерами-велосипедистами. "Выявлено более чем в два раза больше нарушений ПДД указанной категории велосипедистов", - сказал Быков.