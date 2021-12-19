Шесть человек пострадали при столкновении двух машин в Якутии

ТАСС, 19 декабря. Шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы в ДТП с участием двух машин в Якутии, сообщила в воскресенье пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"18 декабря в 21:50 (15:50 мск) на 662 км федеральной автодороги "Лена" мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, по предварительным данным, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Toyota Ipsum. В результате ДТП различные травмы получили водитель и пять пассажиров Toyota. Среди пострадавших двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Все находившиеся в автомобилях были пристегнуты ремнями безопасности, это позволило избежать человеческих жертв.