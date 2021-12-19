В ДТП с грузовиком в Кемеровской области погибли три человека

ТАСС, 19 декабря. Столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло в Кемеровской области, погибли три человека. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла ночью на на четвертом километре автодороги "Кемерово - Анжеро-Судженск". Здесь столкнулись Kia Rio и грузовик Scania.

"В результате ДТП 44-летний водитель легкового автомобиля и два его пассажира 52 и 69 лет погибли", - сообщили в главке.

Предварительно установлено, что водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Scania.