В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Свердловской области, в результате чего травмы получили трое детей и двое взрослых. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону в воскресенье.

"18 декабря <…> на 9-м км автодороги Ревда - Дегтярск - Курганово водитель, женщина 1984 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, двигаясь по автодороге со стороны города Ревды в сторону города Дегтярска, не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не учла дорожные и метеорологические условия, допустила занос автомобиля, с выездом на полосу дороги встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ford Kuga, под управлением мужчины 1967 года рождения. В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести водитель и два несовершеннолетних пассажира (дети трех и 12 лет) Chevrolet Aveo, пассажиры Ford Kuga: 43-летняя женщина и 7-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших, в том числе несовершеннолетних, доставили в больницу. В пресс-службе уточнили, что все участники происшествия в момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, несовершеннолетние пассажиры трех и семи лет находились в детских автокреслах.

По данным Уральского гидрометцентра, в большинстве районов Свердловской области сильный снег, в отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката.