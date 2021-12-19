В ДТП с автобусом и грузовиком на трассе в Красноярском крае пострадали четыре человека

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Столкновение автобуса с грузовиком "Камаз" произошло в Красноярском крае, пострадали четыре человека. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

"В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств, также за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса", - сообщили в главке.

Авария произошла на трассе Красноярск - Енисейск. По предварительной информации 59-летний водитель автомобиля "Камаз" с прицепом ехал со стороны города Лесосибирска и допустил занос машины на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом маршрута № 150 (Енисейск - Лесосибирск). В автобусе было семь пассажиров.

По данным полиции, сильнее других пострадал водитель грузовика - он находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные пострадавшие отпущены домой после осмотра медиками. Пассажиры разъехались самостоятельно с места аварии, ДТП произошло в 3 км от Лесосибирска, уточнили в пресс-службе ТАСС.