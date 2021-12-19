В Ухте ведутся поиски человека под завалами обрушившейся при демонтаже постройки

ТАСС, 19 декабря. Поиски рабочего, занимавшегося демонтажем нежилого здания, ведутся в Ухте после его обрушения, мужчина не выходит на связь. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МВД по Республике Коми, по факту инцидента начата проверка.

"Зарегистрировано сообщение о без вести пропавшем, проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, обрушение части неэксплуатируемого здания произошло в субботу. На место выехали экстренные службы. По предварительной информации, производился демонтаж объекта, один из рабочих до настоящего момента не выходит на связь.

"Конструкция была обследована с привлечением кинологической службы, человек обнаружен не был. Работы по разбору обрушившейся конструкции продолжаются. Информация о местонахождении мужчины уточняется", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.