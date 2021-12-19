Арестовали мужа кассира из Ачинска, укравшей из банка 20 млн рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Муж кассира одного из банков в Ачинске Красноярского края, укравшей из банка 20 млн рублей, оказался причастен к преступлению, его арестовали, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе расследования резонансного уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации, следователем МО МВД России "Ачинский" Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки. Сегодня мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

Мужчину арестовали до 7 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что 30-летняя кассир похитила из банка 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., а затем скрылась. Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Спустя некоторое время злоумышленница сама пришла в полицию по просьбе своей матери, которая уговорила ее сдаться. Ее заключили под стражу.