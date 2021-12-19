Экс-советника министра экономического развития РФ приговорили к 8,5 года колонии за взятку

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 8,5 года колонии бывшего советника министра экономического развития РФ Павла Пущина, признав его виновным в получении взятки. Его сообщники - экс-советник главы Рязани Александр Зайкин и бывший замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич - получили по восемь лет колонии, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Приговором суда Зайкину и Пашкевичу назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а Пущину - 8,5 года. Каждому из них запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на сроки от 5 до 10 лет", - говорится в поступившем сообщении.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ "Организация получения взятки и пособничество в получении взятки".

По версии следствия, согласно преступной схеме Зайкина, исполняющий административно-хозяйственные функции в муниципальном предприятии "Детское питание" должен был систематически требовать от поставщиков взятки за заключение договоров поставок продукции и полное исполнение обязательств со стороны муниципального предприятия. Пущину он поручил найти исполнителя, который будет назначен руководителем предприятия, и предложил устроиться на эту должность своему знакомому Александру Дворецкому. Пашкевич согласовал кандидатуру Дворецкого, зная о преступном плане.

В апреле 2018 года Зайкин поручил Дворецкому заключить договор поставки мясной продукции с конкретной организацией и потребовать от ее директора взятку. При этом Зайкин указал Дворецкому, каким образом он должен распределять полученные в качестве взяток деньги между соучастниками.

В августе и октябре 2018 года Дворецкий дважды получил взятки от представителей организаций-поставщиков в общей сумме 1,5 млн рублей. При получении второй взятки он был задержан.