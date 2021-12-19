Океанариум Екатеринбурга не нашел подтверждения фактам издевательства над дельфинами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Океанариум Екатеринбурга, в котором якобы тренер бил дельфинов палкой во время дрессировки, провел внутреннюю проверку и не выявил фактов жесткого обращения с животными. Конфликт вызвал неправильный ракурс видео, на самом деле тренер бил по воде, говорится в сообщении екатеринбургского океанариума, опубликованном в официальной группе "Вконтакте".

"Специалистами океанариума проведена внутренняя проверка, просмотрено видео тренировочных процессов за несколько месяцев. Инцидентов, якобы указанных на распространяемом видео, не обнаружено. Фактов, подтверждающих любое жестокое обращение, не выявлено", - говорится в сообщении.

В океанариуме пояснили, что во время тренировочного процесса дельфин заныривает в воду, а тренер с помощью специальной указки шлепками по воде показывает, где дельфину нужно вынырнуть. В таком случае животное использует эхолокацию. "Ввиду использованного ракурса на видео складывается впечатление, что тренер попадает по дельфину, находящемуся перед ним, но при покадровом просмотре видно, что это не так. Тренер шлепает таргетом по воде. На видео видно, что последующими хлопками тренер пытается привлечь внимание дельфина, который оказался не на своей позиции", - отметили там.

Также океанариум опубликовал в социальной сети видеозапись с других ракурсов, на которой видно, что тренер попадает палкой по воде, а не по животным. "Мы готовы предоставить все видеозаписи тренировочных процессов всем заинтересованным государственным органам. Поэтому сегодня нами подано заявление в правоохранительные органы за распространение заведомо ложных сведений и для привлечения людей, которые распространили эту информацию, к уголовной ответственности", - добавили в океанариуме.

Ранее в социальных сетях выложили видеоролик с тренировкой дельфинов из екатеринбургского океанариума. При этом видно, как тренер бьет по воде похожим на клюшку предметом и якобы ударяет животных. Полиция уже выразила готовность проверить инцидент, как только в органы поступит соответствующее обращение зоозащитников.

Океанариум Екатеринбурга открылся в конце 2018 года, он является единственным на Урале и третьим по величине в России. Общая площадь океанариума составляет 8 тыс. кв. м.