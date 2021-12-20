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Не менее 10 человек пропали без вести из-за наводнений в Малайзии

На сегодняшний день наводнения достигли уже восьми штатов, а также столичного региона

СИНГАПУР, 20 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере десять человек пропали без вести, более 41 тыс. жителей были эвакуированы в результате сильных наводнений на западе Малайзии. Об этом сообщает в понедельник агентство BERNAMA.

По информации управления пожарной и спасательной службы штата Паханг, среди пропавших без вести числится шестилетняя девочка. На сегодняшний день наводнения достигли уже восьми штатов, а также столичного региона. Самая серьезная ситуация по-прежнему складывается в наиболее густонаселенном штате Селангор.

Как отмечают метеорологи, в ряде районов Малайзии наблюдаются сильнейшие за последние 100 лет осадки, которые и стали причиной разрушительных наводнений.

Премьер-министр Исмаил Сабри Якоб распорядился направить дополнительные подразделения вооруженных сил и полиции для оказания гуманитарной помощи. В общей сложности свыше 66 тыс. спасателей, военнослужащих и полицейских были мобилизованы для участия в операциях.

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