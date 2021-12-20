Житель Читы получил тюремный срок за смертельное ДТП у вокзала в центре города

ЧИТА, 20 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы в понедельник приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима 35-летнего Константина Кулекова, который в августе выехал на тротуар возле вокзала и насмерть сбил 18-летнего юношу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Кроме того, суд лишил его права управления транспортом на 2,5 года.

"При заезде в парковочный карман возле железнодорожного вокзала, перепутав педали тормоза и газа, он потерял контроль над движением транспортного средства и выехал на тротуар, а затем на клумбу, где допустил наезд на двух 18-летних пешеходов - студентов первого курса читинского техникума. В результате полученных травм молодой человек скончался, девушке причинен тяжкий вред здоровью", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, у Куленкова не было водительских прав, он взял внедорожник отца и сел за руль пьяным. При этом с ним были двое малолетних детей на местах без детского кресла. После ДТП мужчина уехал, но его вскоре задержали.