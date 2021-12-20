В Москве с начала года произошло почти 720 ДТП с участием детей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Почти 720 ДТП с участием детей произошло в Москве за 11 месяцев текущего года, десять детей погибли, еще 758 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По итогам 11 месяцев 2021 года на территории столицы зарегистрировано 717 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, 10 детей погибли, 758 получили различные ранения", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что больше всего детей пострадали на востоке (105 раненых в 98 ДТП), юге (86 раненых в 79 ДТП) и западе (85 раненых в 80 ДТП) Москвы. "Меньше всего аварий с участием несовершеннолетних зарегистрировано в ЗелАО (17 ДТП, 17 пострадавших детей)", - добавили в управлении.

В Москве с 20 декабря проходит широкомасштабная профилактическая акция, направленная на повышение детской дорожной безопасности. Специалисты Госавтоинспекции проводят различные мероприятия, в том числе в жилых зонах и вблизи учебных заведений. Сотрудники дорожного надзора проведут обследование подъездных путей и проверят состояние технических средств регулирования дорожного движения на территориях, прилегающих к образовательным организациям.