В Оренбургской области произошло ДТП с участием шести автомобилей

ОРЕНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей произошло на трассе Оренбург - Самара в Оренбургской области. Пять человек пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сегодня днем на автомобильной дороге Оренбург - Самара в Переволоцком районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля в условиях плохой видимости при совершении маневра обгон допустил столкновение с грузовым автомобилем. После произошло столкновение еще с пятью легковыми автомобилями. В результате ДТП пострадали пять человек", - сказано в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщали о троих пострадавших.

Очевидцы выложили в соцсетях видео с места происшествия и сообщают о транспортном заторе в обе стороны. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые обеспечивают безопасный проезд автомобилей. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.

В Оренбургской области в понедельник наблюдается облачная погода, местами идет мокрый снег, температура воздуха около нуля градусов. При этом синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, а также сильном порывистом ветре.

В новость были внесены изменения (12:34 мск) - изменилось число пострадавших.