Прокурор требует приговорить к 12 годам колонии подстрекателя ко взрыву в метро Москвы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Прокурор потребовал приговорить к 12 годам колонии приезжего из Дагестана Юсупа Юсубова и признать его виновным в том, что он подговаривал своих земляков устроить взрыв на станции метро "Киевская" в Москве. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Михаил Невелев.

"В ходе прений сторон, которые прошли сегодня во Втором Западном окружном суде, гособвинитель потребовал признать моего подзащитного Юсупа Юсубова виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к совершению террористического акта) и назначить ему наказание в виде 12 лет колонии", - сказал адвокат. По его словам, защита потребовала у суда оправдать Юсубова.

По версии следствия, обвиняемый в 2019 - 2020 годах пытался уговорить другого выходца из Дагестана Руслана Кайбакова напасть на полицейского, убить его, отобрать пистолет, после чего отправиться к зданию ФСБ в Москве и расстрелять других правоохранителей. А супруга Кайбакова в это врем должна была устроить взрыв на "Киевской". Но в итоге Кайбаков сдался правоохранительным органам. Он стал свидетелем по делу Юсубова и дал изобличающие его показания.

"Мой подзащитный не признает вину, все многочисленные свидетели со стороны защиты характеризуют его положительно. Полагаю, Кайбаков оговорил Юсубова. С нашей точки зрения, он попал в поле зрения спецслужб еще когда учился в исламском вузе в Казахстане. Его могли завербовать на чем-то и в каких-то своих целях он пошел на оговор Юсубова", - сказал защитник. По его словам, оглашение приговора назначено на 21 декабря.