Угроза минирования в аэропортах Московского региона оказалась ложной

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сообщения о минировании аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что неизвестный "заминировал" все аэропорты Московского региона. "Кинологи проверили территории четырех аэропортов, никаких взрывных устройств не обнаружено. Угроза оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.