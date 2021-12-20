Суд избрал меру пресечения второму фигуранту дела о незаконной охоте депутата Рашкина

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для уроженца Саратова Александра Гношева, ставшего вторым фигурантом дела о незаконной охоте депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Судом в отношении Гношева избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Он является фигурантом дела Рашкина", - сказала собеседница агентства. Согласно фабуле предъявленного обвинения, ставшей известной от источника ТАСС, в деле могут появиться новые фигуранты.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Гношеву запрещено до конца февраля посещать охотничьи угодья, пользоваться телефоном, интернетом и иными средствами связи, общаться с другими фигурантами дела и покидать жилище в ночное время суток. "В материалах, поступивших в суд, Гношев значится обвиняемым в незаконной охоте", - уточнили в суде.

Ранее суд избрал меру пресечения в отношении Рашкина. Депутату запрещено покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела. Следственный комитет предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ, которая предусматривает штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

По данным СК, Рашкин в октябре принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально он отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.