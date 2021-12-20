Два петербуржца получили сроки за грабеж криптовалюты и наличных на 60 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Петроградский суд Санкт-Петербурга огласил приговор фигурантам дела о вымогательстве 60 млн рублей, в том числе криптовалюты на сумму 55 млн рублей, которое было переквалифицировано по статье "Грабеж". Оба подсудимых признаны виновными и проведут в колонии строгого режима девять и семь лет соответственно, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"[Назначено наказание: Петру Пирону по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") - девять лет в ИК строгого режима; по ч. 2 ст. 325 УК РФ ("Похищение паспорта или другого важного личного документа") уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности. Евгению Пригожину - по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ - семь лет в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что весной 2018 года Пирон и Пригожин, зная о том, что потерпевший занимается управлением счетов и конвертацией криптовалюты, решили принудить его передать им электронные адреса счетов. Потерпевший отказался выполнить их требования. После этого злоумышленники отыскали его дом и инсценировали операцию задержания мужчины якобы спецслужбами. Угрожая уголовным преследованием за финансовые нарушения и тем, что сделают ему инъекцию сильнодействующего препарата, грабители забрали у потерпевшего 5 млн рублей наличными из тайника, а также коды доступа к управлению счетами криптовалюты на сумму более 55 млн рублей.

При первом рассмотрении уголовного дела в 2019-2020 годах Пирону и Пригожину вменялось вымогательство, и суд признал обоих виновными в хищении только 5 млн рублей, исключив из обвинения хищение криптовалюты (указывалось, что та не может рассматриваться как предмет собственности). Пирон получил по первому приговору 10 лет в колонии строгого режима, Пригожин - восемь. Однако в июне 2021 года кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам решения были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе. По новому приговору сроки осужденным сокращены на год, а иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба удовлетворен в полном объеме - на 60 млн рублей.