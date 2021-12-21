Суд по делу о краже из "самолета судного дня" допросит 63 свидетеля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Таганрогский городской суд, в который поступило дело о краже оборудования из самолета Ил-80, в ходе разбирательства допросит 63 свидетеля. Об этом во вторник сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Дело о краже из "самолета судного дня", в которой обвиняют жителя Таганрога Жору Хачунца, поступило в суд в начале декабря. Накануне суд приступил к его рассмотрению по существу. "Суду предстоит изучить 52 тома материалов дела, допросить 63 свидетеля", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках дела Министерство обороны РФ заявило иск на общую сумму 2 млн 712 тыс. 891,31 рубля. Следующее заседание состоится 17 января, добавили в пресс-службе. Хачунц в данный момент находится под стражей. Накануне адвокат подсудимого Ольга Бояркина сообщила ТАСС, что суд продлил его арест по 2 июня.

В начале декабря прошлого года в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК) с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. По данным источника в правоохранительных органах региона, из отсеков самолета пропали 39 радиостанций. Сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения из самолета имущества. В начале января в рамках расследования дела был задержан житель Таганрога Жора Хачунц.

По данным открытых источников, Ил-80 представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в ходе ядерного конфликта. Самолет разработан на базе гражданского лайнера Ил-86. Всего на вооружение было принято четыре Ил-80.