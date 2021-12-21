Водители 365 большегрузов ожидают возобновления движения по Военно-Грузинской дороге

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 декабря. /ТАСС/. Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали остается закрытым из-за угрозы схода лавин, возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают водители 365 большегрузов и 40 легковых автомобилей. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают водители 365 большегрузов и 40 легковых автомобилей. Движение для всех видов автотранспортных средств запрещено на участке г. Владикавказ - н.п. В.Ларс - в направлении на выезд из РФ с 19:30 19 декабря до особого распоряжения в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, штормовое предупреждение по лавиноопасности в горных районах республики сохраняется еще на двое ближайших суток, кроме того, на протяжении всего этого времени в горах ожидается сильный снег. Для водителей в районе пропускного пункта Верхний Ларс развернут пункт обогрева, где они могут не только погреться, выпить чай, но и зарядить мобильные устройства. В районе пункта пропуска работают психологи главного управления МЧС России по Северной Осетии, осуществляют дежурство сотрудники ГИБДД.

Кроме того, на участке от г. Владикавказ до МАПП "Верхний Ларс" есть три гостиницы общей вместимостью 80 койко-мест, шесть стационарных пунктов питания на 120 посадочных мест, а также две АЗС и четыре места для стоянки автотранспорта общей вместимостью до 500 единиц техники.

Спасатели настоятельно рекомендуют участникам дорожного движения, намеревающимся пересечь российско-грузинскую границу, уточнять обстановку, складывающуюся на Военно-Грузинской дороге. Уточнять обстановку рекомендуется и тем, кто намеревается отправиться в Южную Осетию. Из-за неблагоприятного прогноза и угрозы схода снежных лавин с 10:00 20 декабря 2021 года движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали в обоих направлениях запрещено до особого распоряжения.

"В настоящее время скопления транспорта нет. Силы и средства главного управления МЧС России по республике, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации", - добавили в МЧС.

О дорогах

Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью. Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил в случае необходимости организовать дополнительные пункты обогрева для водителей большегрузов на пункте пропуска Верхний Ларс.