Власти Кузбасса подтвердили данные о двух пострадавших в аварии с автомобилем губернатора

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Пострадавшими в массовом ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева являются водители двух иномарок. Машина главы региона попала в аварию спустя 45 минут после первого столкновения на дороге, сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства со ссылкой на данные, полученные от ГУ МВД по региону.

Ранее источник ТАСС сообщал, что утром во вторник на трассе между Кемерово и Новокузнецком последовательно на одном участке произошли три автоаварии, в последней из которых участвовал служебный автомобиль главы региона. С места ДТП были госпитализированы двое мужчин.

"Предварительно установлено, что около 08:10 (04:10 мск) столкнулись два грузовых автомобиля Hino, а в 08:45 (04:45 мск) грузовик MAN и внедорожник Renault Duster. В результате пострадал водитель Renault. Позже, около 08:55 (04:55 мск), приближаясь к месту аварии, водитель Toyota Corolla при резком торможении не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. От удара иномарку отбросило на следовавший в попутном направлении служебный автомобиль губернатора Кузбасса, а затем на стоявший на обочине грузовик Hino. В результате автоаварии водитель Toyota получил травмы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на 137-м км автодороги Кемерово - Новокузнецк на территории Прокопьевского муниципального округа. Цивилев утром ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная". По официальным данным, губернатор в результате ДТП не пострадал. Обстоятельство и причины ДТП в настоящий момент устанавливаются.