Из-за снегопада в Перми задержали четыре авиарейса

ПЕРМЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Четыре регулярных рейса в Казань и Москву задерживаются в международном аэропорту Перми из-за снегопада, сообщили ТАСС во вторник пресс-службе аэропорта.

"У нас задерживаются три рейса на вылет в Москву и один вылет в Казань. Кроме того, задерживаются три рейса на прибытие из Москвы и рейс из Салехарда. Командир воздушного судна рейса из Салехарда принял решение уйти на запасной аэродром в Ижевск, так как у нас сильный снегопад", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по прогнозам синоптиков, в 18:40 (16:40 мск) снегопад закончится и службы аэропорта займутся расчисткой взлетной полосы. Температура воздуха в Перми составляет минус три градуса.