Военная прокуратура начала проверку из-за пожара в казарме в Новой Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военная прокуратура организовала проверку из-за пожара, возникшего в казарме войсковой части в поселке Мосрентген в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

"Военная прокуратура Красногорского гарнизона организовала проверку в связи с пожаром, возникшим в здании казармы воинской части в Новомосковском административном округе Москвы", - говорится в сообщении.

На место выехал заместитель военного прокурора Красногорского гарнизона.

Во вторник в поселке Мосрентген в Новой Москве около трех часов дня загорелась казарма в войсковой части. Горели помещения, примыкающие к лифтовой шахте, и сама шахта. Было эвакуировано 500 военнослужащих, пострадавших нет.

По данным из открытых источников, по указанному адресу находится 27-я гвардейская Севастопольская мотострелковая бригада.