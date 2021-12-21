Из Кабо-Верде в Россию экстрадировали обвиняемого в хищении 120 млн рублей у дольщиков

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава строительной компании Владимир Панькин, обманувший дольщиков на 120 млн рублей, экстрадирован в Россию из Кабо-Верде. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Впервые за долгое время состоялась экстрадиция в Россию из Республики Кабо-Верде. В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадирован Владимир Панькин, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере", - сказала Волк.

В 2007-2012 годах Панькин был главой строительной компании и привлекал граждан к участию в долевом строительстве в Ленинградской области. Обманув доверившихся ему людей, он похитил деньги дольщиков и приобрел право собственности на оплаченное ими имущество. Общий ущерб превысил 120 млн рублей.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

В Telegram-канале Генпрокуратуры РФ сообщается, что жертвами афериста стали 54 человека. Из-за отсутствия прямых рейсов в республику из Москвы и ситуации с коронавирусом, Панькина экстрадировали транзитом через Португалию и Турцию.