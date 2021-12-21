Главк СК поручил забрать из полиции материалы проверки по избиению фигуриста Соловьева

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы проверки по факту избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Дмитрия Соловьева. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

Соловьева избили ночью в центре Москвы, его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. В полицию доставили двоих напавших на спортсмена.

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве материалов проверки", - сообщили в СК.