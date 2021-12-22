Летевший в Ростов-на-Дону самолет из-за непогоды совершил посадку в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Уфа - Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за непогоды в пункте назначения, сообщила в среду ТАСС специалист по связям с общественностью ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании "Азимут", следовавший по маршруту Уфа - Ростов-на-Дону, приземлился в аэропорту Волгограда по метеоусловиям пункта назначения", - сказала она, добавив, что посадка самолета была в 07:23. Лайнер уже вылетел в Ростов-на-Дону.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ростовского аэропорта Платов, ранее на запасной аэродром ушел один борт, однако в настоящее время он уже прибыл в Ростов-на-Дону, аэропорт работает в штатном режиме.

В Сочи из-за неблагоприятных погодных условий был также задержан международный авиарейс из Турции. В пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий этой ночью был задержан один рейс.

Борт авиакомпании "Турецкие авиалинии", летевший из Стамбула в Сочи, отправился на запасной аэродром в турецкий Трабзон. Самолет уже вернулся в Сочи, а в 9:02 отправился в Стамбул. Также рейс 340 компании "Победа" Екатеринбург - Сочи, который находился в зоне ожидания, совершил посадку в Сочи. В пресс-службе добавили, что снегопад не повлиял на работу аэропорта Сочи, сейчас авиаузел работает в штатном режиме.