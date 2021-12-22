Обвинение просит суд назначить мэру Томска Кляйну пять лет лишения свободы

ТОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Прокурор просит суд признать мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - озвучил в ходе прений свою позицию гособвинитель.

Также он попросил суд лишить Кляйна возможности занимать должность в органах власти три года.

О деле Кляйна

В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован. Кляйн был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября.

По версии следствия, Кляйн с июня 2016 по май 2017 года в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.

Кроме того, с января 2015 по апрель 2016 года Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. Также с октября 2013 по ноябрь 2020 года мэр города, вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией, лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.