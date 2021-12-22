Вице-спикер Заксобрания Красноярского края попал в больницу после задержания

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Сергей Натаров попал в больницу после задержания. Об этом сообщили журналистам в краевом суде.

Как сообщал источник ТАСС, Натаров был задержан 21 декабря. В среду суд Железнодорожного района Красноярска в 16:00 (12:00 мск) должен избрать ему меру пресечения.

"Он был в больнице <…> адвокаты знакомятся с материалами, самого Натарова нет", - сообщили в суде, не уточнив, находится ли он сейчас в больнице.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задержание связано с уголовным делом экс-советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки. Он был задержан в 2019 году и позднее отправлен под домашний арест. В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии официально информацию пока не комментируют.

Сергей Натаров родился в 1968 году в Ростове-на-Дону. В 2001-2011 был депутатом Законодательного собрания края, в 2013-2015 был заместителем министра экономики и регионального развития. В 2016 году был избран депутатом Государственной думы от ЛДПР. В сентябре 2021 года избран в Законодательное собрание края, где занял пост вице-спикера регионального парламента.