Дело в отношении мэра Краснодара. Главное

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко был задержан 22 декабря по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он получил дорогостоящее ружье в 2018 году, когда занимал пост первого вице-губернатора Краснодарского края.

ТАСС собрал основное, что известно о деле в отношении чиновника.