Дело в отношении мэра Краснодара. Главное

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко был задержан 22 декабря по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он получил дорогостоящее ружье в 2018 году, когда занимал пост первого вице-губернатора Краснодарского края.
ТАСС собрал основное, что известно о деле в отношении чиновника.
- Алексеенко был задержан в среду. Видеозапись его задержания была опубликована региональным управлением Следственного комитета.
- По данным ведомства, сотрудники краевого управления ФСБ установили факт получения Алексеенко взятки ружьем стоимостью около 1,6 млн рублей в 2018 году, когда он занимал пост первого вице-губернатора региона. Ружье у чиновника изъяли.
- По предварительной информации следствия, взятка могла быть получена за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии новостройки в Прикубанском районе Краснодара, несмотря на наличие у здания недостатков.
- В отношении Алексеенко возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, то есть о получении взятки в особо крупном размере. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы наряду с другими санкциями.
- "Единая Россия" приостановила членство Алексеенко в партии. Это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела в отношении партийца.
- Алексеенко занимает пост мэра Краснодара чуть больше месяца - депутаты городской думы избрали его главой города 17 ноября 2021 года. За него отдали 40 голосов при необходимых 27, притом что никто из его соперников не получил ни одного голоса.
- На посту мэра Краснодара Алексеенко сменил Евгения Первышова, который победил на выборах депутатов Госдумы в своем одномандатном округе.
- С 2015 по 2017 год Алексеенко занимал должность заместителя главы администрации Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, с 2017 по 2021 год - первого вице-губернатора.
- Алексеенко родился 23 апреля 1978 года в Краснодарском крае. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальностям "Промышленное и гражданское строительство" и "Финансы и кредит".
- Это не первое в этом году дело против мэра крупного города в России - 24 марта 2021 года по подозрению в вымогательстве был задержан мэр Майкопа Андрей Гетманов. Вскоре его полномочия были досрочно прекращены, а 21 сентября суд приговорил его к условному сроку за покушение на мошенничество, принуждение к совершению сделки и незаконное хранение боеприпасов. Верховный суд Адыгеи 18 ноября отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение.